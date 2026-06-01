Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi personellerinden Eczacı Abdul Samed Erdal, Diyetisyen Şeymanur Sarıkabak hayatını birleştirdi.

Yunus-Hatice Erdal çiftinin oğlu Abdul Samed Erdal, Mustafa-Azime Sarıkabak çiftinin kızı Şeymanur Sarıkabak ile evlendi.

Bir düğün salonunda gerçekleşen düğün törenine Erdal ve Sarıkabak ailelerinin yanısıra çok sayıda davetli katıldı.

Çiftin nikahını Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın kıyarken, şahitliğini ise önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü yaptı.