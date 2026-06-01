Cumhuriyet Halk Partisi’nde olağanüstü kurultay yapılması için delegelerin imzaları toplanıyor.

Çorum’da 8 kurultay delegesinden 6’sı noter aracılığıyla imza verdi.

38. Dönem Kurultay Delegeleri; CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Av. Utku Ulaş Taşar, Veli Uysal, Av. Burçin Solmaz Polat ve Kenan Sir, noter huzurunda imza atarak kurultay yapılmasını talep etti.

Kurultay Delegesi Av. Feridun Ayvazoğlu ise İstanbul’da olduğundan dolayı işlemlerini noter aracılığıyla şehir dışından yaptı.

2 DELEGE İMZA VERMEDİ, TAHTASIZ’IN TAVRI BELİRSİZ

Bu arada kurultay delegelerinden Özgür Kılıç ile Celal Uysal’ın imza vermediği öğrenildi.

Doğal delege olan Milletvekili Mehmet Tahtasız ise şu ana kadar imza konusunda herhangi bir açıklama yapmadı.

CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Cumhuriyet Halk Partimiz için, Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz için seçilmiş kurultay delegeleri olarak Çorum 4. Noterliğine giderek imzalarımızı attık.

Partimizi butlana, ülkemizi sultana teslim etmeyeceğiz!” dedi.

