Cumhuriyet Halk Partisi’nde olağanüstü kurultay tartışmaları sürerken, Çorum’un kurultay delegelerinden ve CHP’nin eski Çorum Belediye Başkan Adayı Özgür Kılıç’tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Kılıç, kurultay için başlatılan imza sürecine destek vermeyeceğini duyurdu.

CHP’nin birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğunu savunan Kılıç, “Kurultay delegesi olarak imza vermeyeceğim. Bu da böyle biline.” ifadelerini kullandı.

Parti içerisindeki akrabalık ilişkileri ve kamu görevlerine yapılan atamaların da araştırılması gerektiğini belirten Kılıç, “Bütün milletvekillerinin, belediye başkanlarının, belediye meclis üyelerinin, il ve ilçe başkanlarının, kurultay delegelerinin birinci ve ikinci derece akrabaları araştırılsın. O makamlara geldikten sonra belediyelere girenler tespit edilsin. Herkesin kumaşı görülsün” dedi.

Açıklamasında herhangi bir makam veya mevki beklentisi olmadığını vurgulayan Kılıç, “Sadece hakkın ve haklının yanında oldum ve olacağım. Tek kişi kalsam da kazanmak için her yolu mubah görenlerin tarafında olmayacağım. Ne karakterime ne de inancıma uygun” görüşünü dile getirdi.

CHP’nin bir lider partisi değil, örgüt partisi olduğunu ifade eden Kılıç, “Kişiler gelir geçer. Ama Cumhuriyeti kuran parti CHP ilelebet yaşayacaktır” dedi.

Kılıç açıklamasını, “Vakit birlik olma vakti. Kurultay yapma vakti değil. CHP’nin bütünlüğünden yanayım” sözleriyle tamamladı.