Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB)’ta Kurban Bayramı münasebetiyle bayramın 2. günü düzenlenen bayramlaşma törenine her bayramda olduğu gibi bu bayramda da yoğun katılım oldu. Bayramlaşmada ortak gündem ise Süper Lig’e çıkan Arca Çorum FK oldu.

ÇESOB'ta gerçekleştirilen bayramlaşma törenine Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek, 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker, Birlik yöneticileri, İl ve İlçe Esnaf Odası Başkanları, oda Yönetim Kurulu üyeleri, Kooperatif yönetici ve personelleri ile Birlik personelleri katıldı.

İlk olarak Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi'nin Valilik bahçesinde ortaklaşa düzenlediği bayramlaşma törenine katılan ÇESOB Başkanı Recep Gür, ardından ise Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek ve Kooperatif yönetici ve personelleri ile bayramlaştı. Daha sonra ÇESOB’a geçilirken burada Birlik Başkanı Recep Gür ve Birlik yöneticileri bayramlaşmaya gelen misafirlerini ayakta karşıladılar.

Esnaf temsilcileri ile tek tek bayramlaşan Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz ve MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak burada yaptıkları konuşmada tüm Çorum halkının bayramlarını tebrik ettiler ve Süper Lig’e çıkan Arca Çorum FK’yı kutladılar. Çorum FK’nın Süper Lig’e yükselmesi ile birlikte şehrin ekonomisinin canlanacağı ve en çok esnafın bundan pay alacağı dile getirildi. Ayrıca esnafın güçlü olmasının Çorum ekonomisinin güçlü olması anlamına geleceği vurgulandı.

Birlik Başkanı Recep Gür ise, bayramların birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği özel günler olduğunu belirterek, bayramlaşma törenine katılımlarından dolayı tüm misafirlerine ve esnaf temsilcilerine ayrı ayrı teşekkür etti. Gür, Arca Çorum FK’ya da Süper Lig’de başarılar diledi.