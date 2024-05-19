İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli 4 ilde icra edilen operasyonda; piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildiğini ve 13 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Adana merkezli 4 ilde 'Piyasaya Sahte Altın Sürmeye Çalışan' şahıslara yönelik düzenlenen 'AYAR-3' operasyonlarında bir sahte altın atölyesinde yaklaşık değeri 50 milyon TL olan; 4 bin 646 adet çeyrek altın, 811 adet yarım altın, 1614 adet tam altın ve 78 adet reşat altın ele geçirildi.

13 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonlarda 'Paraya Eşit Sayılan Değerlerde Sahtecilik' suçunu işlediği tespit edilen 13 şüpheli yakalandı. Kaçakçıların ve sahteciliğe bulaşanların enselerindeyiz. Milletimizin destek ve dualarıyla onlara da göz açtırmayacağız.