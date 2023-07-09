FATİH BATTAR

AHL Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi tarafından 20 Ocak-30 Haziran tarihleri arasında düzenlenen ve her 125 TL’lik alışverişe bir çekiliş hakkının verildiği kampanya kapsamında 500 bin TL değerindeki param kartlar sahiplerini buldu.

AHL Park Alışveriş Merkezi’nde Noter huzurunda yapılan çekilişte büyük ödül 100 bin liranın sahibi 0544484 bilet numarası ile Büşra Kürkçü oldu. Kampanya kapsamında 37 asil ve 37 yedek isim belirlendi.

37 KİŞİYE 500 BİN LİRA DAĞITILDI

Çekiliş ile 1 kişiye 100.000 TL, 2 kişiye 50.000 TL, 4 kişiye 25.000 TL, 10 kişiye 10.000 TL ve 20 kişiye 5.000 TL olmak üzere toplam 500 bin lira dağıtıldı.

İŞTE ÇEKİLİŞLE PARA KAZANAN TALİHLİLER

100 bin lira kazanan talihli: Büşra Kürkçü

50 bin lira kazanan talihliler: Kamile Kabasakal, FAtih Özü

25 bin lira kazanan talihliler: Serdar Tokmak, Önder Öter, Recep İnce, Reyhan Kuşcu

10 bin lira kazanan talihliler: Ali İçli, Enver Yenikaynak, Nuriye Oyanık, Mustafa Çabık, Sultan Gülhan, Fatih Dalkıç, Sevcan Çıdacı Kuvetli, Ali Tahtasız, Erkan Çevikgedey, Salim Aygül

5 bin lira kazanan talihliler: Arif Demirel, Enes Okumuş, Onur Kümbet, Osman Önemli, Yaşar Pekmezli, Kazım Turan, Muhammed Yusuf Yazıcı, Dilek Fakı, Mustafa Can Türkoğlu, Adem Kartal, Seçil Özdemir, Fatih Gündoğdu, İrem İlayda Korkaker, Muhittin Salman, Gültekin Yeşilbaş, Ramazan Kadan, Yücel Polat, Doğuş Bolat, Güneş Karaca, Burak Çağlar.