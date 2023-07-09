HURŞİT BOZKURT

Çorum 'da etkili olan sağanak nedeniyle 39 noktada su baskını meydana geldi.

Gece saatlerinde başlayan sağanak sabaha kadar devam etti.

Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı açıklamada, 39 ev ve iş yerinden su baskını ihbarı aldıklarını belirterek, "Sabaha karşı başlayan yoğun sağanak yağıştan etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. Bize ulaşan 39 ihbarın tümüne müdahalede bulunduk. Tüm ekiplerimizle çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz." dedi.