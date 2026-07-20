Çorum'da "Kınalı Keklik Doğaya Yerleştirme Çalışması" programı kapsamında 500 adet kınalı keklik doğaya salındı.
Doğa Koruma ve Millî Parklar Müdürlüğü koordinesinde Çorum Obası'nda gerçekleştirilen keklik salım programına Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Paşa Enver Baysa ve Daire Başkanı Mahmut Temel katıldı.
KENE İLE MÜCADELE İÇİN ÖNEM ARZ EDİYOR
Program kapsamında doğaya salınan 500 adet kınalı kekliğin, biyolojik çeşitliliğin korunmasına, doğal yaşamın sürdürülebilirliğine ve özellikle kenelerle biyolojik mücadeleye önemli katkı sağlayacağını belirten Vali Çalgan, doğal dengenin korunmasının gelecek nesillere bırakılacak en kıymetli miraslardan biri olduğunu vurguladı.