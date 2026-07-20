Sungurlu Belediyesi tarafından ilçede bulunan şehitlik, 20 milyon liradan fazla bir bütçeyle yürütülecek proje kapsamında baştan sona yenilenecek.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, ilçedeki şehitlik alanında hayata geçirilecek yeni projeyi kamuoyu ile paylaştı.

Hazırlanan kapsamlı proje çerçevesinde Sungurlu Şehitliği'nde detaylı bir çevre düzenlemesi yapılacak, alana yeni bir taziye evi inşa edilecek ve şehitliğe yakışır modern bir anıt kazandırılacak.

Toplam maliyeti 20 milyon lirayı aşacak olan bu yatırım ile aziz şehitlerin hatırasına yakışır bir alan oluşturulması hedefleniyor.

Yapılacak çalışmaların şehitlerin aziz hatırasına duyulan vefanın bir göstergesi olduğunu vurgulayan Başkan Muhsin Dere, "Bir vatanın büyüklüğü, şehitlerine gösterdiği vefayla ölçülür. Sungurlu Şehitliğimizi çevre düzenlemesi, taziye evi ve modern şehitlik anıtıyla baştan sona yeniliyoruz. 20 milyon TL'yi aşan bu yatırım; aziz şehitlerimize duyduğumuz minnetin ve emanetlerine sahip çıkma kararlılığımızın nişanesidir. Çünkü onların hatırası, bu milletin en kıymetli emanetidir" dedi.