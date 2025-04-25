Gülabibey Mahallesi Nurettin Bey Caddesi Numara 15’de adresinde hizmet veren Kardeşler Pide Salonu’nun sahibi Mustafa Bıyık, 52 yıldır hamur açıyor.

Mesleğin eskilerinden sayılan Mustafa Bıyık usta ile sohbet ederek mesleğe nasıl başladığını dinledik.

68 yaşındaki Mustafa Bıyık, 16 yaşından beri fırıncılık mesleğini icra ediyor.

4 kardeşiyle birlikte köyden Çorum’a gelen Mustafa usta aile büyüklerinden bir destek almayarak, yıllarca sıkıntılı bir hayat yaşar. Kardeşleri ile küçük yaşta iş hayatına atılan Mustafa usta, daha sonra sürekli çalışabileceği bir iş arar.

Askerden geldikten sonra hayali olan pide fırınını açmak için Arabistan’a gittiğini aktaran Mustafa usta hikâyesini şöyle anlattı:

“Yıllarca kendi iş yerimizi açmak istedik. Bunun içinde paraya ihtiyaç vardı. Küçük yaşlarda fırın sahibi olabilmek için hayal kurdum. Bu hayali gerçekleştirmek için kardeşimle Arabistan’a gittim. Çok zorluk çektik yine de sabrettik. Yaptığımız birikimlerle gelip burada kendi iş yerimizi açtık. Zamanla işlettiğimiz yeri satın aldık.”

Mustafa Bıyık, 52 yıldır mesleğini severek yaptığını ve işinden son derece memnun olduğunu söyledi.