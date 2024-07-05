Çorum İl Özel İdaresi’ne çeşitli birimlerde görevlendirilmek 57 daimi işçi alınacak.

57 kişilik işçi alımı için toplam 1837 kişinin başvurduğu öğrenildi.

İl Özel İdaresi'nde başvuru yapan adaylar iki gündür mülakata alındı.

Başvuru fazla olunca Özel İdare'de yoğunluk yaşanırken, işe alınacak 57 kişinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

İl Özel İdaresi’ne 6 temizlik işçisi, 3 konkasör 4 pick up şoförü, 2 vidanjör yardımcı eleman, 1 boru kaynak elemanı, 2 ekskavatör operatörü, 15 kamyon şoförü, 1 torna kaynak ustası, 1 oto elektrik ustası, 4 motor ve mekanik ustası, 1 fren ustası, 4 tır şoförü, 1 dozer operatörü, 1 kanal kazıcı operatörü, 4 aşcı, 3 greyder operatörü, 3 lastikli yükleyici operatörü, 1 inşaat mühendisi olmak üzere 57 kişi alınacak.