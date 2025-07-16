Çorum’un Ulukavak Mahallesi Çiftlikpınarı bölgesinde yaşanan talihsiz olay yasa boğdu.

1,5 yaşındaki Sena Nur Yıldırım, oturdukları apartmanın 5. katındaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

İddiaya göre, küçük Sena Nur henüz bilinmeyen bir nedenle evin camından aşağı düştü.

Olayın fark edilmesi üzerine çevredekilerin ihbarıyla sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Ancak yapılan kontrollerde küçük kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

Minik Sena Nur’un cenazesi, ikindi namazına müteakip Çiftçi Mezarlığı’nda toprağa verilecek.