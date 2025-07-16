Demokrat Parti (DP) Merkez İlçe Başkanı Mehmet Tunç, yaptığı açıklamada Türkiye’nin, Terör örgütü PKK’nın mücadele azmini yok etmedikçe etnik bölücü siyaset ile mücadelesini kazanmış sayılmayacağını belirtti.

“PKK’yı kendisini Kürt olarak tanımlayan vatandaşların tek temsilcisi haline getirirseniz ve PKK üzerinden kendi vatandaşlarınızla iletişim kurarsanız, milyonlarca insanımızı etnik bölücü PKK terör örgütünün manyetik çekim alanına hapsedersiniz” diyen Tunç, “Terör, etnik bölücü siyasetin bir aşamasıdır. PKK yöneticilerinin, ‘terör/şiddet yoluyla uyanışı gerçekleştirdik şimdi siyasi olarak bağımsızlık mücadelesi vereceğiz’ açıklamaları asıl amaçlarımdan vazgeçmediklerini gösteriyor.

Etnik bölücü siyaset ile mücadelenin can alıcı niteliğini gözardı edilerek varılacak bir durum yoktur. Bugün icra edilen güya silah bırakma seansı ve gösterisinin seçilen yer, açıklamanın içeriği, imaları ve diğer sembolleri üzerinden bile değerlendirme yapılsa PKK’nın nihai amacından vazgeçmek istemediği idrak edilir” dedi.