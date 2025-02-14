Çorum'un Sungurlu ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 673 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Sungurlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen kişileri takibe aldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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Narkotik köpeği Zeus'un da katıldığı operasyon kapsamında evlerdeki aramalarda, 673 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi.

Hapların bir evde dekoratif amaçlı kullanılan 3 vazo içine gizlenmiş bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan E.T, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği Sungurlu Adliyesinde tutuklandı.

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Editör: Anadolu Ajansı