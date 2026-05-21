Bölgesel Amatör Lig'de oynanan Kurtalan Spor-Şırnak Petrol Spor maçının ardından savcılık soruşturma başlatmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu, iki kulübün de bir alt lige düşürüldüğünü açıkladı.

Bölgesel Amatör Ligi'nde oynanan Kurtalan Spor-Şırnak Petrol Spor mücadelesinde Şırnak ekibinin başkanı takımı 4-1 öndeyken kulübeye inmişti.

Bu gelişme sonrası son 20 dakikada gelen gollerin ardından Şırnak Petrol Spor, mücadeleyi 5-4 kaybetmişti.

Savcılık. maçla ilgili soruşturma başlatmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Futbol Disiplin Kurulu’nun 20 Mayıs 2026 tarihli toplantısında, 3 Mayıs 2026 Pazar günü Bölgesel Amatör Lig 1. Grup’ta oynanan Kurtalan Spor– Şırnak Petrol Spor müsabakasına ilişkin karar açıklandı.

İKİ TAKIM DA ALT LİGE DÜŞÜRÜLDÜ

Kurul tarafından alınan kararda, "Müsabaka sonucunu etkileme eylemi" nedeniyle Şırnak Petrol Spor ve Kurtalan Spor'a hükmen mağlubiyet cezası verildiği, kulüplerin mevcut puanlarından 6 puan silindiği ve her iki kulübün de bir alt lige düşürülmesine karar verildiği bildirildi.