Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, seyahat süresini 30 dakikadan 15 dakikaya düşüren Çorum-Laçin yolu ve Kırkdilim Tünelleri'nin resmi açılışını yapmak üzere bugün Çorum'a geldi.

Bakan Uraloğlu Çorum ziyareti kapsamında ilk olarak Çorum Valiliği'ni ziyaret etti ve İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Bakan Uraloğlu sırasıyla 13.45’te Çorum Belediye Başkanlığı, 14.30’da AK Parti Çorum İl Başkanlığı, 15.15’de MHP Çorum İl Başkanlığı ziyaretlerinde bulunacak. Bakan Uraloğlu saat 16.00’da Çorum-Laçin Yolu ve Kırkdilim Tünelleri açılış törenine katılacak.