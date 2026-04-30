Birleşik Kamu-İş Çorum İl Temsilciliği, Kadeş Barış Meydanı yanı Gazi Caddesi üzerinde açtığı stantla yurttaşları 1 Mayıs Emek ve Demokrasi Bayramına davet etti.

Birleşik Kamu-İş Çorum İl Temsilcisi ve Eğitim-İş Şube Başkanı Tuba Demirel ve sendika yöneticileri, çeşitli yerlerde bildiri dağıtarak tüm emekçileri 1 Mayıs yürüyüşüne davet etti.

Tuba Demirel yaptığı açıklamada, “Birleşik Kamu-İş Çorum İl Temsilciliği olarak; TÜRK-İŞ, DİSK, Birleşik Kamu-İş ve KESK ile birlikte 1 Mayıs Komitemizi oluşturduk.

1 Mayıs Cuma günü saat 10.00’da Devlet Tiyatro Salonu önünde buluşuyoruz.

Emeğin onuru, alın terinin gücü, dayanışmanın coşkusuyla alanlardayız Hak, hukuk ve adalet için, eşit, özgür ve insanca bir yaşam için, 1 Mayıs’ta omuz omuza yürüyoruz. Tüm emekçileri Devlet Tiyatro Salonu önüne, bu büyük dayanışmaya güç katmaya davet ediyoruz. Yürüyüşün ardından saat 11.00’de Kadeş Barış Meydanı’nda kitlesel basın açıklamamız vardır” dedi.

Birleşik Kamu-İş’in açtığı stantta çok sayıda yurttaşa bildiri dağıtıldı. Etkinliğe; Birleşik Kamu-İş Çorum İl Temsilcisi ve Eğitim-İş Şube Başkanı Tuba Demirel, CHP İl Başkan Yardımcısı Güngör Atak, Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı, aynı zamanda Birleşik Emekliler Sendikası Genel Merkez MYK Üyesi Uğur Demirer, Birleşik Emekliler Sendikası Şube Başkanı Sefa Batak, Emek Partisi (EMEP) Çorum İl Yönetim Kurulu Üyesi Meliha Üşüdür, Araştırmacı Yazar Ali Akkaya da destek verdi.

