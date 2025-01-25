Av. Ahmet Bulut ile Av. Akın Töremiş'in kurucusu olduğu AA Hukuk Danışmanlık hizmete açıldı.
Yavruturna Mahallesi Maliye 1. Sokak Numara 3/9 adresinde gerçekleşen açılışa CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı, önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Av. Muzaffer Külcü, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen ve çok sayıda katıldı.
Av. Ahmet Bulutle Av. Akın Töremiş, özel günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür ettiler.
Editör: Murat Çetin