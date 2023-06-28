Çorum 'da Kurban Bayramı'nın ilk günü bayram namazının ardından kurbanlar kesilmeye başlandı.

Belediyelerin gösterdiği kesim alanlarına gidenler, kurbanlarını kesti.

Kurbanların kesilmesi sırasında bıçak, satır ve balta ile yaralananlardan bazıları kendi araçlarıyla hastaneye giderken, bazıları da ambulanslarla acil servislere götürüldü.

Bayramın birinci günü kurban kesimi sırasında yaralanan 50'den fazla kişi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine başvurdu.

Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kurban keserken kurbanlığın tepmesi sonucu bıçakla kendi bacağını yaralayan Fahri Solak, her yıl kurban kestiğini ancak ilk kez yaralandığını söyledi.

Kurban keserken bıçakla yaralanan Hüseyin Çatal'ın eline ise hastanede 6 dikiş atıldı.

Çatal, kanamayı durduramadıkları için hastaneye başvurduklarını kaydetti.

A.A