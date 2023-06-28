MURAT KARASU

AK Parti İl Başkanı Murat Günay, muhtarlar ve diğer sanık yakınlarının AK Parti binası önünde yaptığı eylemlerle ilgili açıklama yaptı.

AK Parti binası önünde toplanılarak şahsına hakaretler yapıldığını, tehdit edildiğini ve iftira atıldığını ileri süren Murat Günay, yasal yollara başvuracağını söyledi.

Günay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bilindiği üzere 29.03.2023 günü 23.30 sıralarında şahsıma yönelik ramazan yardım kartlarını yağma amaçlı saldırıyla ilgili yapılan yargılama sonucunda; Çorum 2.Ağır Ceza Mahkemesinin 22.06.2023 tarihli ve 2022/157 sayılı kararıyla sanıklar Z.O., Ü.B, S.E.,F.Y ve İ.H.’nin “Birden fazla kişi tarafından gece vakti yol kesmek sureti ile birlikte yağma” suçundan cezalandırılmalarına karar verilmiştir.

'SUÇ VASFINDAKİ EYLEMLERE KARŞI YASAL YOLLARA BAŞVURMAYA DEVAM EDECEĞİM'

Kararın akabinde sanık yakınları tarafından şahsım hakkında karalama kampanyası başlatılmış olup, şahsımı şikâyetten vazgeçirmek için duruşma sonunda Adliye içinde, dışında ve sonrasında günlerdir Ak Parti İl Binası önünde şahsıma iftiralarla hakaret ve tehditler savurmaya devam edilmektedir. Sanık yakınlarının aileme ve şahsıma yönelik bu eylemleri hakkında Adli mercilere gerekli suç duyusunda bulunulmuştur. İfade özgürlüğü ve basın açıklaması adı altında kimsenin kimseye hakaret etmeye, iftira atmaya, huzur ve sükûnunu bozmaya hakkı yoktur. Bu kapsamda şahsıma ve aileme yönelik suç vasfındaki eylemler karşısında yasal yollara başvurmaya devam edeceğimin bilinmesini özellikle belirtmek istiyorum.

'OLAYIN ARKASINDAKİ KİŞİLERLE İLGİLİ DETAYLI AÇIKLAMA YAPILACAK'

Sürece, olaya ve olayın arkasındaki kişi ya da kişilere ilişkin daha detaylı yazılı basın açıklaması ayrıca basın kuruluşlarına iletilecektir."