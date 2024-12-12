Hitit Üniversitesi tarafından bu yıl 4.’sü düzenlenen Uluslararası Hitit Güvenlik Çalışmaları Kongresi’nde konuşan Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yelda Ongun, Suriye’deki son gelişmeleri değerlendirerek; “Esad bitmiştir ama bundan sonra bölgede bir satranç başlamıştır.” dedi

Suriye ve bölgedeki gelişmelerin ele alındığı güvenlik çalıştayına Vali Ali Çalgan, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eşref Savaş Başcı, akademisyenler, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Moderatörlüğünü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölüm Başkanı Doç Dr. Sami Kiraz’ın yaptığı çalıştayın konuşmacılığını Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Ankara Küsersel Danışmanlık Grubu’ndan Dr. Gülsüm Akbulut yaptı.

Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yelda Ongun ise çalıştaya video konferans yönetimi ile bağlandı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Yelda Ongun, Suriye’deki son gelişmeleri ele aldı.

53 yıldır devam eden Esad yönetimi devrildiğini, HTŞ ve bağlı grupların başlattığı harekatın iki haftada sonuç verdiğini belirten Prof. Ongun, şu an bölgenin geleceğinin önemli bir soru işareti olduğunu belirterek; “HTŞ grubu Şam’a girdi ve Esad iktidarı kaybetti. Rusya’nın Ukrayna’da sıkışması, İran’ın desteklediği Hizbullah’ın İsrail ile girdiği mücadelede yaşadıkları güç kaybı Esad’a destek verememelerine neden olmuştur. Dünyadan gelen tepkilere bakıldığında Esad’ın devrilmesi olumlu karşılanırken, HTŞ’ye yönelik bir tedirginlik de göze çarpmaktadır. Şu anda bölgenin geleceği önemli bir soru işareti ama bunun yanında başka soru işaretleri de bulunmakta. Acaba Rusya neden bu kadar sessiz kaldı? Amerika ve Rusya anlaştı mı?, İran çekildi mi? Suriye’nin geleceğinin inşası nasıl olacak? PYD/YPK’nin bu süreçte yanlızca Fırat’ın batısında yer alması yetmeyecektir kanatimce. Suriye’nin geleceğinde oluşacak yapıda bu terör örgütünün varlığı Türkiye için tehdit olmaya devam etmesi anlamına gelmektedir. Amerika’nın açık bir şekilde eğittiği, silahlandırdığı YPG’nin İsrail’in Suriye’deki garnizonu haline gelebileceği ihtimali unutulmamalıdır. Özetle Esad bitmiştir ama bundan sonra bölgede bir satranç başlamıştır.” şeklinde konuştu

Konuşmasında İsrail-Filistin savaşına da değinen Ongun, şunları söyledi;

“Bu kadim bölge, medeniyetin ilk doğduğu bölge, öneminden dolayı tarih boyunca hem bölgesel güçlerin hem de küresel güçlerin önemli bir çatışma alanı haline gelmiştir. Bölge, küresel güvenlik mimarisinin en kırılgan noktalarında biri olarak, jeopolitik dinamiklerin belirlenmesinde de kritik bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda İsrail-Filistin meselesi, Suriye'deki son gelişmeler ve İran'ın bölgesel politikaları Ortadoğu'nun çok boyutlu güvenlik tehditlerine daha görünür hale getirmektedir.

Kısaca İsrail-Filistin meselesine değinecek olursak; hepinizin bildiğiniz gibi 7 Ekim 2023'te Hamas’ın İsrail’e yönelik saldırısıyla İsrail-Filistin meselesi yeni bir aşamaya geçmiştir. İsrail'in askeri operasyonlar yalnızca bölgesel dinamikleri değil, küresel güvenliği de doğrudan etkilemektedir. Bölgede tırmanan şiddet, enerji piyasaları üzerindeki baskıyı artırmış, özellikle Körfez ülkeleri ile İsrail arasında son yıllarda gelişen normalleşme çabalarını da sekteye uğratmıştır. Bu durum İsrail’in Batı desteğini artırırken, İran ve vekil güçleri Filistin yanlısı söylemleriyle bölgedeki kutuplaşmayı derinleştirmiştir. Öte yandan Amerika’nın İsrail’e verdiği güçlü destek ve İran’a verdiği uyarılar bölgedeki güç mücadelesinin daha da karmaşık ve içinden çıkılmaz hale sokmaktadır.”