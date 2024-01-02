Antalya'da akşam saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. Falezlerden aşağı yuvarlanan iki kişinin cansız bedeni bulundu.

40 METREDEN KAYALIKLARA DÜŞTÜLER

Anadolu Ajansı'nın aktardığı habere göre; yılbaşı gecesi Muratpaşa ilçesindeki Karaalioğlu Parkı'na giden Burak G. (21) ile Hilal Ö. (20), parktaki tarihi Hıdırlık Kulesi yakınlarında falezlerin üzerine çıktı. İki genç, yaklaşık 40 metre yükseklikten kayalık zemine düştü.

ACI HABER GELDİ

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda deniz polisi, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan aramalar sonucunda iki gencin de cansız bedenleri bulundu.

İtfaiye ekipleri ve deniz polisinin çalışmasıyla olay yerinden alınan cesetler, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İki gencin de üniversite öğrencisi oldukları öğrenildi.