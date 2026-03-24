Çorum’da ünlü sanatçı Cankat Erdoğan’ın da katılımı ile dayanışma gecesi düzenlenecek.

Acıpınar Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen yemekli – müzikli gece, 3 Nisan 2026 Cuma günü saat 19.00’da Yıldızpark Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Geceye sanatçı Cankat Erdoğan ile birlikte Çorumlu sanatçılar Emine Şanoğlu ve Ercan Aygün de katılacak.

Kiraz ve fasulye üretimi ile ön plana çıkan Acıpınar Köylüleri, birlik ve beraberliği pekiştirmek, dayanışmayı büyütmek, yardımlaşmayı güçlendirmek amacıyla bir gece düzenliyor.

Dernek yöneticileri, türkü dolu geceye tüm Çorum halkını davet etti.