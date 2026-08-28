Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Kontrolörü Muhammed Doğan, Çorum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü serası ve tarım yapılan alanı ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Çorum Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Akdülger, projenin hazırlık aşamasından hasat sürecine kadar yapılan çalışmalar hakkında Muhammed Doğan'a bilgi verdi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu'nda alınan karar sonrasında hayata geçirilen ve 2017 yılından beri Çorum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yürütülen "Yeşeren Umutlar Projesi" kapsamında, 2026 yılında da sera ve açık tarım alanında sebze yetiştiriciliği yapılarak devam ediyor.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu üyesi olan Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından temin edilen domates, biber, salatalık fidesi dikimi ve fasulye tohumları yaz başında toprakla buluşturularak yetiştirilen ürünler hasat ediliyor ve ihtiyaç sahibi kişilere, Kızılay, Sevgi Evleri, Huzur Evleri, Kuran Kursları gibi kurumlara bedelsiz olarak veriliyor.