Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Çöplü köyü arazisinde gerçekleşen anız yangınının ardından, Alaca İlçe Müdürlüğü teknik personellerince bölgede tespit ve inceleme çalışmaları gerçekleştirildi.

Sahada yürütülen çalışmalar kapsamında yangından etkilenen alanlar yerinde incelenerek mevcut durum değerlendirildi.

Tarım arazilerinde meydana gelen etkiler gözlemlenirken, yangının oluşturduğu zararın belirlenmesine yönelik zarar tespit çalışmaları yapıldı.

Tarım İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Özellikle hasat dönemlerinde ve hava sıcaklıklarının yüksek seyrettiği günlerde, tarım alanlarında yangın riskine karşı gerekli tedbirlerin alınması büyük önem taşımaktadır. Anız yakılmaması, açık alanda kontrolsüz ateş yakılmaması ve yangına sebebiyet verebilecek faaliyetlerde azami dikkat gösterilmesi; hem tarımsal üretimin sürdürülebilirliği hem de çevredeki üretim alanlarının korunması açısından önem arz etmektedir. Yangından etkilenen üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; benzer olayların tekrar yaşanmaması için tüm üreticilerimizi ve vatandaşlarımızı gerekli tedbirleri almaya davet ediyoruz. Tarım arazilerimizin ve üretim alanlarımızın korunmasına yönelik saha tespit, kontrol ve bilgilendirme çalışmalarımız devam etmektedir." denildi