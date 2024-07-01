Çorum FK’da bir ayrılık haberi daha, Kırmızı Siyahlı takımın geçen sezon Orduspor’ adan transfer ettiği Adem Doğan yeni sezon için Beyoğlu Yeni Çarşıspor ile anlaştı.

2001 Koca Sinan doğumlu Adem Doğan Kayserispor alt yapısında oynadıktan sonra Orduspor, Düzcespor, Niğde Anadolu FK takımlarında kiralık olarak forma giydikten sonra Orduspor 1967 AŞ takımında bir sezon oynadı.

Geçen sezon başında kırmızı siyahlı takımda yedi maça çıktı. Adem Doğan yeni sezon öncesinde yapılan görüşmeler sonucunda ayrılık kararı alındı.

Adem Doğan’ın ayrılık haberi dün kulübün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Açıklamada Beyoğlu Yeni Çarşıspor’a transferi konusunda anlaşma sağlandığını belirtirerek ‘Kendisine bugüne kadar kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür eden kendisine bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz’ denildi.