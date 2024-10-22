Ahlatcı Çorum FK’nın milli futbolcusu Hasan Ege Akdoğan U 17 milli takımının UEFA Avrupa Şampiyonası 1. eleme turu maçları kadrosuna çağrıldı.

U17 Millî Takımımızın 4-7 Kasım tarihlerinde Sırbistan'da oynayacağı 2024/25 UEFA Avrupa U17 Şampiyonası 1. Eleme Turu maçları aday kadrosu açıklandı.

Aday kadroya davet edilen oyuncular, 25 Ekim Cuma günü saat 18.00'de TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Hazırlıklarına İstanbul'da başlayacak olan Ay-Yıldızlılar, 2 Kasım Cumartesi günü Sırbistan'a gidecek.

Milli takımın bulunduğu grupta ilk maçta 1 Kasım’da Bulgaristan ile Sırbistan karşılaşacak.

İkinci maçta 4 Kasım pazartesi günü saat 14’de Türkiye ile Bulgaristan 7 Kasım perşembe günü ise saat 18’de Sırbistan ile Türkiye U 17 takımları karşılaşacak.

Bu maçlar sonunda grup birincisi olan takım 2. tura yükselecek.