Ligin 10.hafta maçında cumartesi günü sahasında Gençlerbirliği’ni konuk edecek Çorum FK bu maçın hazırlıklarına moralsiz başladı.

Boluspor deplasmanından mağlubiyet ile dönen kırmızı siyahlı takım ara vermeden Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki bu çalışmaya sakatlıkları devam eden Çatic, Ahmet ve Atakan Cangöz ile Boluspor maçı ısınmasında rahatsızlanan kaleci Hasan Hüseyin katılmadı.

Maçta doksan dakika forma giyen futbolcular hafif bir koşu ve kültür fizik hareketleri ile çalışmayı tamamladı.

Maçta forma giymeyen futbolcular ise tempolu koşular ve ardından dar alanda pas ile haftanın ilk antrenmanını tamamladılar. Çalışma sırasında futbolcuların hayli moralsiz oldukları gözlendi.

Kırmızı Siyahlı takım öğlen saatlerinde yaptığı bu çalışmanın ardından Boluspor maçının görüntülü analisini yaptılar.

Çorum FK Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.