Sungurlu Belediye Başkanı ve Çorum FK Onursal Başkanı Muhsin Dere Boluspor deplasmanında alınan mağlubiyetin ardından ‘Biran önce silkelenip kendilerine gelmeleri gerektiğini söyledi.

Muhsin Dere maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘Ahlatcı Çorum FK'mız, zorlu Boluspor deplasmanından 2-0 mağlup ayrıldı. Hakem kararlarının da oyunun gidişatına tesir ettiği karşılaşma, ligdeki iddiamız konusunda morallerimizi epey bozdu. Bir an önce silkelenip kendimize gelmemiz, geçen sene tüm şehri heyecanlandıran şanlı ÇorumFK'yı tekrar izlememiz lazım. Pes etmek yok... Birlikte Başaracağız’ dedi.