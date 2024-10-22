Serkan Özbalta, Ahlatcı Çorum FK teknik adamı. Gelinen durumdan sanırım memnun değildir. Tamam en az 7 transfer istedi.

Oldu mu? Olmadı. Ancak ve fakat kadroda sıradan bir kadro değil. En azından 17. sıraya düşecek kadro değil. Tamam siz haklı olarak şunu diyebilirsiniz. " Altı pastan ben mi atayım? Karşı karşıya pozisyonda ben ne yapayım "

Mental olarak hazırlayın hocam. Şu hafta olmuş 11 belli değil. Bir hafta sahada olan futbolcu diğer hafta kızakta. Tamam doğruyu arıyoruz belki.

Peki bu ne kadar daha sürecek? Hocam bu işi ya düzeltin, ya da yönetimin önünü açın. Böyle olacak gibi durmuyor. Gençlerbirliği maçını kazanın herkes bir rahatlasın. Aksi takdirde hepimiz üzülürüz. Sanki bazı futbolculara gereğinden fazla mı tölerans var?

Hadi bu maçta bazıları hastaydı diyelim. Ya geride kalan haftalar? Sadece antrenmanda pozisyon göstermekle olmuyor hocam.

Antrenman dışında birebir konuşup, onu anlamaya çalıştığınız futbolcu sayısı kaç acaba? Çok tecrübeli bir teknik adam bana bir keresinde şöyle demişti; " İyi bir teknik adam olabilmek için iyi bir de psikolog olmak şart " Bir yerde hata var hocam. Bir yerlerde hatalar var. Çözüm sizin elinizde. Hem de her türlü.

ÇOK ÇALIŞ ÇOK

Kaleci Mahmut'un eline öyle bir fırsat geçti ki.

İstesen bulamazsın böyle bir fırsat.

Bolu deplasmanında kaleci Hasan ısınırken rahatsızlanıyor.

Ve yerine Mahmut geçiyor.

Sonuç yenen iki kötü gol.

Sonra kurtarılan bir penaltı.

En önemli mevkilerden biri kalecilik.

Tutarsan kahraman, yersen tukaka hesabı.

Çok çalış Mahmut çok.

Daha yolun başındasın.

Olur böyle işler,futbolda var.

Ancak sen bu maçı unut.

Hiç oynamamış gibi çok çalış.

O şans seni bir dahabulur.

Çalış ve Allah'tan kendin için hayırlısını iste.

Ama önce çok çalış.

DAHA 17

Ahlatcı Çorum FK, Bolu deplasmanından eli boş döndü.

Nasıl dolu dönecekti ki?

Fırsatları değerlendireme

basit basit iki gol ye.

Sonra da puan cetvelinde 17. sıraya gerile.

Normal, doğal, olması gereken.

Sahada ağzını açarsan elin adamı 3 puanı kapar.

Böyle olmaz, böyle oynanmaz.

Hakem kötüymüş.

Evet kötüydü, ülkede iyi hakem mi var?

40 dakika oynaması gereken altyapı maçını 35. dakikada bitirmeye çalışanı bile gördüm.

Bahanesi olmaz bu tür mağlubiyetlerin.

Kötü bir mağlubiyetti bu.

Kazanmak adına herşeyi yaparsın anlarız

Ancak ve lakin öyle bir futbol göremedik.

Gelinen noktada 17. sıradayız.

Tamam daha derenin altından çok su akar.

Akar akmasına da, bu gidişle baraj kurur.

İyi değil, gidişat iyi değil.

İyi olması için gereken şeyler var.

Bir dokunuş, bir ruhsal değişim, bir başka bakış açısı.

Ne zaman mı?

Kısa sürede, hemen, şimdi, derhal...

İşe nereden mi başlamak lazım?

Tırcı Osman ağabeyden.

O kim mi?

Direksiyonu tutan bir abi.

Nereli mi?

Bizim köyden değil.

Şaka espiri hepsi bir yana da böyle olmaz.

Bu ligle şaka olur mu?

Asla, kesinlikle olmaz.

Mücadele, mücadele, mücadele.

Hırs, hırs, hırs.

Doğru final pasları, doğru final vuruşları.

Aksi takdirde hep 17.

Daha da 17'de kalmak istemiyorsak.

Kazanmamız şart.

Nasıl mı?

Yüreği ortaya koyarak.