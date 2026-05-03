Optimar Araştırma’nın Nisan 2026 dönemine ait seçim anketinin sonuçları belli oldu.

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, Optimar Araştırma'nın son anket sonuçlarını köşesinde kaleme aldı.

Terörsüz Türkiye ve dış politika olmak üzere birçok konuya vurgu yapan Mahmut Övür, yazısında AK Parti, CHP, MHP, DEM, İYİ Parti ve diğer partilerin son oy oranlarına yer verdi.

Optimar'ın 26 ilde 2 bin kişiyle yaptığı son anket çalışmasında partilerin oy oranları şöyle:

AK Parti yüzde 34.1, CHP yüzde 29.2, DEM Parti yüzde 9.6, MHP yüzde 8.5, İyi Parti yüzde 8.0, Zafer Partisi yüzde 3.1, YRP yüzde 1.6, BBP yüzde 1.2, Vatan Partisi 0.9...