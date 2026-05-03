İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma ve İş Güvenliği Uzmanı Mahir Odabaşı tarafından geçtiğimiz Cuma namazı öncesi Osmancık Beylerçelebi Camii’nde, “Kazalar ve Korunma” konulu bir bilgilendirme konuşması gerçekleştirildi.

Cemaate önemli uyarılarda bulunan Mahir Odabaşı, kazaların önlenebilir olduğuna vurgu yaparak günlük hayatta karşılaşılabilecek riskler ve alınması gereken tedbirler hakkında bilgi verdi.

Özellikle yıldırım düşmesine karşı korunma yöntemleri, tarımla uğraşan vatandaşların dikkat etmesi gereken güvenlik önlemleri, apartmanlarda genel güvenlik kuralları, çocukların korunması ve doğal gaz kullanımı konularına değindi.

1 Mayıs Emek ve Demokrasi Günü dolayısıyla iş kazalarına da dikkat çeken Odabaşı, 2025 yılı içerisinde 2 bin 105 işçinin kaza sonucu hayatını kaybettiğini ifade ederek iş güvenliğinin önemine dikkat çekti.

Cemaatin camide ilk kez bu tür farklı ve bilgilendirici bir konuyla buluştuğunu belirten Odabaşı, düzenlenmesine katkı sağlayan İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Müftülüğüne teşekkür etti.