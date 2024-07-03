İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kurul üyesi kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan afetlere hazırlık çalışmaları, afet destek gönüllülüğü çalışmaları ile mevsimsel olarak orman yangınları, anız yangınları ve boğulmalara karşı alınacak tedbirler görüşülerek değerlendirildi.

Ayrıca, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından afetlere hazırlık çalışmaları çerçevesinde yapılan eğitimler ve tatbikatlar hakkında, İl Jandarma Alay Komutanlığı tarafından Afet Çalışma Grubu Planı hakkında bilgilendirme sunumları yapıldı.

Afetlere karşı devamlı hazırlıklı olunması gerektiğini belirten Vali Ağlı, tüm kurumların iletişim, işbirliği ve koordinasyon içerinde çalışmalar yürüttüklerini ve yürütmeye devam edeceklerini ifade etti.