Nazım Hikmet’in eserinden yola çıkılarak düzenlenen “Memleketimden İnsan Manzaraları” yarışmasında seçilen karelerden oluşan fotoğraf sergisi açıldı.

Çorumlu fotoğrafçı A. Agâh Öncül’ün “Fikirtepe Kentsel Dönüşüm” fotoğraf hikâyesi “Şeref Ödülü"ne layık görülerek sergide yerini aldı. Ödülünü Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, oyuncu ve yönetmen Rutkay Aziz’den alan Öncül, görsel hikâyesinde, kentsel dönüşüm süreci kapsamında söz konusu muhitte yaşayan insanların kentsel dönüşüm sebepli tahliye öncesi ve sonrası gecekondulardan gökdelenlere uzanan hikâyeleri ve muhitten göç etme öyküsünü yansıtmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu katkılarıyla Mecidiyeköy Sanat Galerisinde açılan sergi 25 Şubat tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.