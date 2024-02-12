Kadınlar Voleybol 2. Liginde Osmancık Belediyespor sezonun son maçında evinde grubun namağlup lideri Bordo Mavi61spor takımına 3-0 yenildi.

Grup birinci olarak final grubunda mücadele etmeyi garantileyen Bordo Mavi61spor takımı önünde genç bir takımla mücadele eden osmancık belediyespor güçlü rakibi önünde fazla bir varlık gösteremedi ve 25-18, 25-11 ve 25-15’lik setlerle sezonu evinde mağlubiyet ile tamamladı.

Osmancık Belediyespor’u sezonun son maçında Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Kulüp Başkanı Fatih Ergün ile yönetim kurulu üyeleri yalnız bırakmadı. Belediye Başkanı Ahmet Gelgör alt yapıdan gençlerle mücadele ettikleri ligde gösterdikleri performanstan dolayı antrenör ve sporcuları tebrik etti.