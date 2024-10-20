Çorum’da Anadolu Gençlik Derneği İsrail askerleriyle girdiği çatışmada şehit düşen Hamas lideri Yahya Sinvar’ı andı.

Hürriyet Meydanı’nda toplanan AGD üyeleri, Siyonist İsrail’e lanet okudu, şehit lideri Yahya Sinvar’a dua etti.

Grup adına bir basın açıklaması okuyan AGD Lisans Komisyonu Başkanı Musaf Özkan; “Bedel ödemenin ne anlama geldiğini gösteren o aziz komutan arkasında yas tutulacak bir ölüm değil tam anlamıyla imrenilecek bir hikaye bıraktı. Bir seneyi aşkın bir süredir Gazze'nin yanı sıra tüm islam coğrafyasını savunan Yahya Sinvar, birçok İslam ülkesinin lideri gibi söze sığınmadı ve İsrail ile anladığı dilden konuştu. Erbakan Hocamızın "İsrail ancak güçten anlar" sözü doğrultusunda bir hayat süren Yahya Sinvar'ın ömrü iman ve cihad üzere kuruluydu. Biraz önce belirttiğimiz gibi birçok İslam ülkesinin liderinin aksine onurlu ve direniş dolu bir ömür geçiren Yahya Sinvar çok istediği şehadete kavuştu. Bundandır ki Yahya Sinvar'ın arkasından yas tutmuyoruz.” dedi