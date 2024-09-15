2023'te düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Millet İttifakı'nın aday tercihine eleştiride bulunup İyi Parti'den istifa eden ve bir süredir parti kuracağı konuşulan Yavuz Ağıralioğlu kararını verdi.

Ağıralioğlu, 29 Ekim'de partisinin tanıtım toplantısını düzenleyeceğini açıkladı.

İSTİŞARE TOPLANTILARI SÜRÜYOR

Ağıralioğlu’nun kuracağı yeni parti için birçok isimle görüşülüyor.

EREL TEŞKİLATLARDAN SORUMLU

Ağıralioğlu’nun partisi 29 Ekim 2025’te, Cumhuriyet’in 101. yılında faaliyetlerine başlamayı hedefliyor.

Ağıralioğlu’nun partisinin kurmay kadrosu arasında Ayhan Erel de yer alıyor.

Erel’in yeni partide teşkilatlardan sorumlu olacağı belirtiliyor.

Partinin “Merkezimiz Millet” sloganıyla çıkış yapacağı öğrenilirken ideolojik çizgisinin “ne sağ ne de sol” olarak tarif edileceği dile getiriliyor.

Ağıralioğlu’na yakın isimler, siyasetin merkezinde olmayı hedeflediklerinin altını çizerek, muhalif seçmenin sadece Cumhuriyet Halk Partisi’ne muhtaç bırakılmak istendiğini söylüyor.

Bu isimler, popüler siyasi figürlerin yerine “liyakatli ve şöhretsiz” isimlerin parti içinde önemli görevler üstleneceğini dile getirilirken, yeni bir “kadro hareketi” kurulacağı iddiasını taşıdıklarını belirtiyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA KARŞI ÇIKTI

Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıkan ve aday belirlenene kadar her platformda bunu dile getiren Ağıralioğlu, Millet İttifakı’nın 3-6 Mart krizinden sonra İyi Parti’nin adaylığını kabul etmesine rağmen Kılıçdaroğlu’na oy vermeyeceğini açıkladı.

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’nin de içinde yer aldığı Emek ve Özgürlük İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı çıkarmayarak Kılıçdaroğlu’na destek vermesinin ardından Ağıralioğlu, İyi Parti’den 28 Mart 2023’te istifa etti.