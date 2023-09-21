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HURŞİT BOZKURT

36.Ahilik Haftası düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Sabah saatlerinde yılın Ahisi seçilen 56 yıllık terzi İsmail Keser’in işyerinde verilen kahvaltı programı ile başlayan kutlama etkinlikleri Atatürk Anıtı’nda devam etti.

Daha sonra Çorum Valiliği ve Belediye ziyaretinin ardından Piribaba Parkı’ndan Hürriyet Meydanı’na kadar kortej eşliğinde yürüyüş gerçekleştirildi.

Yeni Meydan’daki kutlama etkinliklerine Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Jandarma Komutanı Albay Nail Çetinkaya, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, Borsa Başkanı Naki Özkubat, Borsa Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, ÇESOB Başkanı Recep Gür, esnaf odaları başkanları, yılın ahisi İsmail Keser, kurum müdürleri, STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Çorum Belediyesi Mehteran Takımı’nın gösterisi ile başlayan törenin açılış konuşmasını yapan ÇESOB Başkanı Recep Gür; “Ahilik kültürü 1000 yıllık Anadolu Türk geleneğiyle birlikte bugünlere kadar ulaşmıştır. Ahilik yalnızca üretim, Pazar ekonomisi içerisinde değil, ülkemize sosyal, siyasal, kültürel ve her türlü alanda elini taşın altına koyduğu bir gelenektir. Bu anlamda esnaf ve sanatkarlarımızın vatanın birliği ve bölünmez bütünlüğü için elinden geleni gösteren bir camiadır. Nitekim 6 şubat deprem felaketi dolayısıyla takdire şayan bir dayanışma örneği göstermiştir. Gerçek bir esnaf ve sanatkar ahilik geleneğiyle yetişmiş, ahilik ahlakını benimsemiş kişilerdir. Hiç kuşku yok ki ilimizde esnaf ve sanatkarlarımız ahilik geleneğine uygun şekilde hergün dükkanını açmakta ve milletimize hizmet etmektedir.” dedi

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise konuşmasında; “Askerinizle ülkeler fethedebilirsiniz, askerinizle topraklar fethedebilirsiniz ama asker fetih için bir yere gittiği zaman eğer esnaf teşkilatı o toprağa girip, demiri işlemezse esnaflık yapmazsa o toprağın vatan olması mümkün değildir. Toprağı vatan yapan esnaflarımızdır. Esnaflarımızla gurur duyuyoruz ve minnettarız. Tüm esnafımıza hayırlı kazançlar diliyorum.” ifadelerini kullandı

Çorum’da ÇESOB, esnaf odaları ve belediye ile birlikte esnafların sorun ve sıkıntılarının çözümü için istişare içinde olduklarını ifade eden Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı ise tüm Çorumlu esnafının Ahilik Haftası’nı kutlayarak; “Tüm çalışan esnafımızın, sanatkârlarımızın ve halkımızın Ahilik Haftası’nı tebrik ediyor, birlik ve beraberliğimizin büyüyerek devam etmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

YILIN AHİSİ, KALFASI VE ÇIRAĞINA PLAKET

Konuşmaların ardından yılın Ahisi seçilen İsmail Keser’e plaketini Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, yılın Kalfası Halil İbrahim Kışla’ya plaketini Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve yılın çırağı Nursena Azem Topkara’ya plaketini Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk verdi.

Ayrıca Ahilik Haftası nedeniyle düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Etkinliğin devamında Halk Oyunları ekibi gösteri sundu. Ardından Ahilik konulu tiyatro gösterisi sunuldu. Tören şed kuşatma ve Ahilik sergisinin gezilmesi ile sona erdi.