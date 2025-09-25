38.Ahilik Haftası düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Sabah saatlerinde yılın Ahisi seçilen 55 yıllık kasap Selim Kölegöz’ün işyerinde verilen kahvaltı programı ile başlayan kutlama etkinlikleri Atatürk Anıtı'nda devam etti.

Daha sonra Çorum Valiliği ve Belediye ziyaretinin ardından Kadeş Meydanı'ndan Hürriyet Meydanı'na kadar kortej eşliğinde yürüyüş gerçekleştirildi.

Hürriyet Parkı'nda düzenlenen kutlama etkinliklerine Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Kubilay Ayvaz, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret İl Müdürü Tülay Şahin, ÇESOB Yönetim Kurulu üyeleri, ÇESOB'a bağlı meslek odalarının başkan ve yöneticileri, esnaf ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Belediye Mehteran Takımı'nın gösterisi ile başlayan programda saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Açılış konuşması yapan ÇESOB Başkanı Gür, esnaf sanatkarın 1000 yıllık bir Ahilik geleneğini sürdürdüğünü söyledi.

Esnafların ülke ekonomisinin bel kemiği olduğunu ifade eden Gür; “Anadolu’da bulunan düzeni yeniden kurmak, Türk milletini bir arada tutmak ve kardeşliği pekiştirmek için büyük mücadeleler verilmiştir. Ahiler sadece ticaret değil, vatan savunmasında da önemli rol üstlenmiştir. Bugün bizler bu geleneği yaşatmaya devam ediyoruz. Ahilik kardeşlik demektir ve esnafımız da bu değerlerin taşıyıcısıdır. Kendi alın teriyle üreten , helal kazancıyla çalışan esnafımız ülke ekonomisinin bel kemiğidir. Esnaflarımız güvenin kapısı, birliğin sigortasıdır.” dedi

Ticaret İl Müdürü Tülay Şahin; “Ahilik bir kültür ve bir felsefi düşünce ve davranış biçimi olarak 13.yüzyılda Ahi Evran Veli tarafından Anadolu’da kurulan, doğruluk, dürüstlük, cömertlik, adalet, kardeşlik gibi kavramları barındıran sosyo-ekonomik bir teşkilattır. Ahiliği günümüz dünyasında değerlendirecek olursak tüketicinin korunmasından kalite standartlarına, mesleki yeterlilikten kooperatifçiliğe, bugünün modern iktisadi dünyasında önemli kavramlara ışık tuttuğunu görmekteyiz.” şeklinde konuştu

‘Ahiliğin en temel amacının bayrağın dalgalanması, bayrağın dalgalandığı yerde huzurun olması, bayrağımızın dalgalandığı yerde güzelliklerin olması ve bereketin olmasıdır.’ Diyen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Ahilikte esas olan en kalitesinin en uygun fiyatla müşterisine sunmaktır. Çorum’da esnaflarımızın hemen hemen büyük bir kısmıyla bunu başarmış bir iliz ama işini eksik ve yanlış yapan yok mu? tartıya zarar veren yok mu? Aldatan yok mu? Maalesef oda var. Biz de onlara Hz Peygamberin ‘Aldatan bizden değildir’ hadisiyle cevap veriyoruz. Ne olur helal aşımıza haram katmayalım. Ne olur çoluğumuza, çocuğumuza haram lokma yedirmeyelim. Haram olan çoğa talip olmayalım. Çorum Belediyesi olarak Ahilik teşkilatında olduğu gibi işini dürüst ve ahlaklı yapan esnafımızı başımızda taşımaya devam edeceğiz ama işini düzgün yapmayanın pabuçlarını dama atacağız ve tezgahlarını başlarına yıkmaya devam edeceğiz. Çünkü aldatan bizden değildir. Esnafımız da aldatıyorsa bizden değildir. Biz de bizden olmayanlarla Türk milleti olarak mücadele etmeye devam edeceğiz.” diye konuştu

Vali Ali Çalgan ise konuşmasında; “800 yıl önce bir Veli bugün modern dünyanın belki kurumla tesis etmeye çalıştığı bir düzen kurmuş. Hem esnafı koruyacak ve disipline edecek hem tüketiciyi koruyacak bir sistem kurmuş. Ahi Evranı Veli'yi rahmet ve minnetle yad ederken, emek ve alınterini, vatanseverlik duyguları ile birleştiren esnaf ve sanatkarlarımızın Ahilik Haftasını kutluyorum." İfadelerini kullandı.

YILIN AHİSİ, KALFASI VE ÇIRAĞINA PLAKET

Programda konuşmaların ardından Yılın Ahisi kasap Selim Kölegöz’e belgesi Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve ÇESOB Başkanı Recep Gür takdim etti.

Programın devamında yılın kalfaları seçilen Duha Şukri, Nezaket Belinay Beker ve İhsan Emin Koç ile yılın çırakları seçilen Selim Can Özcan ve Serkan Uyar’a belgeleri ve hediyeleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Ayrıca Ahilik Haftası nedeni ile düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere de hediyeleri takdim edildi.

Etkinliğin devamında Halk Oyunları ekibi gösteri sundu.

Ardından Ahilik konulu tiyatro gösterisi sunuldu. Tören şed kuşatma ve Ahilik sergisinin gezilmesi ile sona erdi.

Kutlamalarda protokol üyeleri vatandaşlara Ahilik pilavı dağıttı.