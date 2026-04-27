TÜİK ve bölgesel ekonomik raporlara göre Türkiye’nin en bütçe dostu şehirleri arasında Çorum yer almadı.

TÜİK verilerine göre Türkiye'nin yaşam maliyeti en düşük 20 şehri belli oldu.

Çorum yaşam maliyetinde ilk 20'de yer almazken, bölgede Yozgat, Tokat, Amasya, Çankırı gibi iller bütçe dostu iller arasında yer alması dikkat çekti.

TÜRKİYE'NİN YAŞAM MALİYETİ EN DÜŞÜK 20 ŞEHRİ

TÜİK ve bölgesel ekonomik raporlara göre Türkiye’nin en bütçe dostu şehirleri şu şekilde: 1. Ağrı 2. Kars 3. Iğdır 4. Ardahan 5. Mardin 6. Batman 7. Şırnak 8. Siirt 9. Kastamonu 10. Çankırı 11. Amasya 12. Tokat 13. Yozgat 14. Sivas 15. Niğde 16. Kırşehir 17. Nevşehir 18. Kilis 19. Osmaniye 20. Bingöl