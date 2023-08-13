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Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1.Lig'te illk maçında Tuzlaspor'a konuk oluyor.

Geçen seneki kemik kadrosunu koruyarak Thomas, Geraldo, Ologo, Toure gibi yabancı transferler yapan kırmızı siyahlılar lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Ahlatcı Çorum FK'nın Tuzla ilk 11'i şu şekilde açıklandı; Ali Türkkan, Toure, Erkan, Sekan, Ferhat, Atakan Akkaynak, Geroldo, Gökhan, Ozan Thomas.

KarşılaşmaBalıkesir bölgesi A klasman hakemlerinden Adnan Deniz Kayatepe'nin düdüğü ile başladı.

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Ahlatcı Çorum FK, sezona galibiyetle başladı. Trendyol 1.ligin yeni ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK deplasmanda Tuzlaspor'u 3-0 mağlup etti.

Çorum FK'ya galibiyeti getiren goller Thomas (2) ve Ferhat Yazgat'tan geldi. Maçta dikkat çeken 2 gol 1 asist yapan Thomas Verheydty oldu.