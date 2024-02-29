Pazar günü sahasında oynayacağı zorlu Bandırmaspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdüren Çorum FK’da futbolcular hırs küpü.

Kırmızı siyahlı takımın dün öğlen saatlerinde tesis sahasında yaptığı çalışma mücadele gücünü artırmaya yönelik özel bir program uygulandı.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde ısınma hareketleri ile başlayan çalışmada daha sonra dört takımlı yarı sahada futbolcuların mücadele gücünü artırmaya yönelik oyun formatında bir çalışma yaptıran Teknik Heyet sonuçlarından son derece memnun kaldı.

Yüksek tempoda geçen bu çalışma sırasında futbolcuların moralli ve istekli olmaları dikkat çekti. Çorum FK çalışmanın son bölümünde ise taktik çalışma yaparak günü tamamladı.

Kırmızı siyahlılar Bandırmaspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı taktik çalışma ile sürdürecek.