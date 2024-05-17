Veteranlar Basketbol Turnuvasında finalin adı kondu.

Basketbol Yıldızları ile Gelişim Basketbol takımları finale yükseldi. 11 takımın mücadele ettiği turnuvada iki grupta oynanan maçlar sonunda gruplarında ilk üç sırayı alan takımlar ikinci tura yükseldi.

İkinci turda A grubunda Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Basketbol Yıldızları ve Motto Basketbol, B grubunda ise Era Basketbol, Gelişim Basketbol ve Hitit Basketbol takımları yarı finale yükselmek için tek devreli lig statüsünde karşılaştı.

Bu maçlar sonunda A grubundan Basketbol Yıldızları ve Motto Basketbol; B grubundan ise Era Basketbol Gelişim Basketbol takımları ilk ikide tamamlayarak çapraz olarak yarı finalde karşılaştılar. Önceki akşam Yeni Spor Salonunda oynanan yarı final maçlarında Basketbol Yıldızları ile Era Basketbol arasındaki nefes kesen maçta rakibine 60-59 üstünlük sağlayan Basketbol Yıldızları finale yükseldi. Diğer yarı final maçında ise Gelişim Basketbol, Motto Basketbol önünde 63-55’lik skorla galip ayrılarak finale yükselen diğer takım oldu.

Yeni Spor Salonu’nda bu akşam saat 19.30’da yarı final maçını kaybeden Era Basketbol ile Motto Basketbol takımları üçüncülük dördüncülük için karşılaşacak.

Saat 21’de ise turnuvanın final maçında Basketbol Yıldızları ile Gelişim Basketbol takımı bu yılki turnuvanın şampiyonu olmak için karşılaşacaklar.