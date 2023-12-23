Ahlatcı Çorum FK ilk yarının son maçında pazartesi günü evinde oynayacağı Boluspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Perşembe akşamı Urfaspor deplasmanından 1-1’lik beraberlik ile dönen kırmızı siyahlı takım uçağın iki saat rötar yapması nedeni ile dün sabah saatlerinde Çorum’a döndü.

Gün boyu dinlenen Ahlatcı Çorum FK saat 17’de tesislerde Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde başladı.

Tüm takımın toplu olarak yaptığı ısınma koşusunun ardından maçta 90 dakika forma giyen futbolcular kültür fizik hareketleri ile çalışmayı tamamladılar.

Oynamayan futbolcular ise bir süre dar alanda pas çalışması ile antrenmanı tamamladılar.

Kırmızı siyahlı takımda antrenmana hasta olan isimler ile birlikte sakatlıkları devam eden Sadık Arda, Berkay Can ve Geraldo katılmadılar.

Geraldo’nun tedavisinin devam ettiği tecrübeli futbolcunun Boluspor maçında oynamasının zor göründüğü belirtildi.

Çorum FK, Boluspor maçının hazırlıklarını hafta sonu yapacağı iki antrenmanla tamamlayacak.