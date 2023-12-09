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Ahlatcı Çorum FK ligin 15. hafta maçında yarın saat 13.30’da evinde Erzurumspor önünde galibiyet serisini üç maça çıkarmak için mücadele edecek.

Ligde üst üste iki galibiyeti beşinci ve altıncı haftalarda alan Çorum FK bu sezon ilk kez üst üste üç maç kazanmak için yarın sahasında Erzurumspor önünde kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.

Sahasında Altay’ı ardından Adanaspor deplasmanında 3-0’lık skırlarla yenerek ligde çıkışa geçen Çorum FK bu çıkışını yarın evinde Erzurumspor maçınıda kazanarak devam ettirmek istiyor.

Kırmızı Siyahlı takımda sakatlığı devam eden Sadık Arda ve Berkay Can ile sarı kart cezalısı Murat Yıldırım forma giyemeyecek.

Adana maçında sakatlanarak oyundan çıkan Geraldo’nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

Konuk Erzurumspor ise transfer tahtası kapalı olmasına karşın ligde 14 hafta sonunda topladığı 18 puanla onuncu sırada ve büyük bir mücadele örneği gösteriyor.

Mavi Beyazlı takım verdiği mücadele ile zor yenilen bir takım görünümünde.

14 maçta 4 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan Erzurumspor 6 maçtan beraberlik ile ayrıldı. Attığı 15 gole karşın kalesinde 12 gol gördü.

Erzurumspor’da yarınki maçta sarı kart cezalısı olan ve takımın en golcü ismi Eren Tozlu forma giyemeyecek.

Ahlatcı Çorum FK ile Erzurumspor takımları arasındaki maçta İzmir bölgesi hakemi Fatih Tokail yönetecek.