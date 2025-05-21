AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, 2025-2026 eğitim öğretim yılında 9 yeni okulun hizmete açılacağı, 7 okulun ise ihale sürecinin devam ettiği bilgisini paylaştı.

Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ile İnşaat İşlerinden Sorumlu Şube Müdürü Müslüm Kılıç’tan Çorum’da tamamlanan ve ihale aşamasında bulunan eğitim yatırımları hakkında bilgi alan Ahlatcı, yeni sezonda 9 yeni okulun açılacağını duyurdu. Eğitim yatırımlarının toplam mali değerinin 1 milyar 273 milyon olduğu belirtildi.

YENİ SEZONDA AÇILACAK OKULLAR

• 24 Derslikli Ortaokul (İbrahim Çayırı-Merkez)

• 24 Derslikli İlkokul (Üçtutlar-Merkez)

• 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu (Osmancık)

• Cumhuriyet Anadolu Lisesi (Osmancık)

• Kargı Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu (Kargı)

• Anadolu İmam Hatip Lisesi (Dodurga)

• Çok Programlı Anadolu Lisesi (Laçin)

• Akşemseddin Anadolu Lisesi (İskilip)

İHALE SÜRECİ DEVAM EDEN PROJELER

• Azmi Milli İlkokulu – 12 Derslik (İskilip)

• Silimkent İlkokulu – 12 Derslik (Merkez)

• Tanyeri İlkokulu – 12 Derslik (Merkez)

• Merkez YİBO – 12 Derslik (Merkez)

• Çepni İlkokulu – 16 Derslik (Merkez)

• Şehit Öğretmen Fatih Tekin METEM Atölye Binası (Merkez)

• Gemici İlkokulu (Osmancık)

• Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu (Bayat)