Sinan Engin’in kızı Elif Engin, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı'nın oğlu Ahmet Emin Ahlatcı ile dünyaevine girdi.

Düğün töreni bugün Ahlatcı Metal Rafineri Bahçesi'nde düzenlendi.

Görkemli düğün töreni için iş, sanat, siyaset ve spor dünyasından pek çok isim bir araya geldi.

Sibel Can ve Edis düğün gecesinde sahne aldı. Gelinin babası Sinan Engin, Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, meday patronu eski Fenerbahçeli yönetici Acun Ilıcalı'nın da katıldığı törenle ilgili sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı.