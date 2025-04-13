AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı, 15 Temmuz Gazisi ve Çorumlu hemşehrimiz Turgut Aslan ile birlikte Polis Haftası kapsamında Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

“Devletimizin gücünü temsil eden, milletimizin huzurunu ve güvenliğini temin eden kahraman polislerimizin her zaman yanındayız,” diyen Milletvekili Ahlatcı, tüm emniyet teşkilatının Polis Haftası’nı kutlayarak, şehit polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle andı.

Ahlatcı, ziyaret vesilesiyle Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıl dönümünü de tebrik ederek, “Varlığıyla milletimize güven veren tüm polislerimize şükran borçluyuz” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz hain darbe girişiminde teröristlerin hedefi olarak ağır yaralanan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Turgut Aslan da memleketi Çorum’a olan muhabbetini dile getirerek, tüm hemşehrilerine selamlarını iletti.

Ziyarette Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç de yer aldı. (Haber Merkezi)