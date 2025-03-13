Osmancık’ın yetiştirdiği önemli değerlerden birisi olan BBDK Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Aksu ilçedeki okullarda mesleki tanıtım günlerinin ikincisinde Osmancık Fen Lisesi’nde öğrenciler ile bir araya geldi.

Osmancık Ömer Derindere Fen Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen mesleki tanıtım günlerine 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin katılımı ile düzenlenen etkinliğe Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı ile futbol oynadığı dönemlerden takım arkadaşları ile birlikte Okul idarecileri ve öğretmenleri katıldılar.

Ahmet Aksu söyleşide ODTÜ’de geçen öğrencilik yıllarından ve bürokraside geçen meslek hayatından bahsederek öğrencilere önemli ve ufuk açıcı bilgiler verdi.

Aksu; “Hangi üniversitede okursanız okuyun sadece derslerle yetinmeyin; muhakkak ilgi ve yetenekleriniz doğrultusunda sosyal, kültürel ve sportif kulüplere üye olun. Kendinizi iyi yetiştirin, iyi derecede bir veya iki yabancı dili öğrenmeye gayret edin. Bilmediniz şeyleri öğrenmek için muhakkak soru sorun. Soru sormaktan asla çekinmeyin” diyerek öğrencilere araştırma ve problem çözme becerilerini geliştirmelerini tavsiye etti.

Konuşmasının sonunda öğrencilerin sorularını cevaplayan Aksu’ya ÖDFL öğrencileri tarafından çiçek verildi. Okul Müdürü Mustafa Yıldırım kendilerine okul Görsel Sanatlar Öğretmeni Kadir Yüktaşır’ın ahşap yakma yöntemiyle yaptığı tabloyu hediye etti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Aksu’da söyleşiye katılan öğrencilere milli takım forması hediye etti. Programın ardından kız pansiyonundaki iftar yemeğine katılan Ahmet Aksu öğrencilerle birlikte iftar açtı.