Arca Çorum FK ligin son hafta maçında yarın evinde Erzurumspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışma ile sürdürdü. Kırmızı Siyahlı takımın Teknik Direktör Uğur Uçar yönetimindeki antrenmanına tüm futbolcular katıldılar. Çalışma öncesinde futbolcularla kısa bir toplantı yaparak Erzurumspor maçının taktiği konusunda bilgiler veren Teknik Direktör Uğur Uçar eksikleri konusunda uyarılarda bulundu. Daha sonra ısınma hareketleri ile başlayan antrenman beşe iki pas çalışması ile devam etti. Ardından taktik çalışma yaptıran Teknik Heyet oyun anlayışında tesbit ettikleri savunma ve hücum hattındaki eksikler hakkında futbolculara uyarılarda bulundu. Çalışma kaleli oyun ile sona erdi.

Çorum FK Erzurumspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak.